رئيس الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية 2024 فاقت أى استحقاقات انتخابية سابقة
قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية 2024 فاقت أي استحقاقات انتخابية قبلها.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مداخلة لقناة "cbc" أن أعداد الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024 كبيرة على مدار يومين، وما زال أمامنا اليوم الثالث غدًا.
وتابع: "أتوقع نسب مشاركة عالية عن أي استحقاقات انتخابية سابقة".
وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.
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