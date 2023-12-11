الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: الصعايدة معاك يا سيسى

الإذاعي القدير فهمي
الإذاعي القدير فهمي عمر

قال الإذاعي القدير فهمي عمر، إن مصر كلها في عرس انتخابي خلال هذه الأيام، قائلًا:"الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس بالكثير عليه أن تحتشد كل هذه الحشود لكي تقول له نعم لأننا نشعر فعلًا أن السيسي لا هم له إلا مصر، حيث يريد أن يجعل من مصر بلدًا حديثًا وقويًا، وهذا ما قام به خلال السنوات الماضية بعدما أصبح لدينا المدن الجديدة والجامعات الكبرى".

وأضاف عمر خلال الإدلاء بصوته داخل لجنة المغتربين في الألومنيوم بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إن السيسي يعرف كل ما في جعبة هذا الوطن من مشاكل، ويحاول بكل الطرق أن يجد لها الحلول، وبالفعل حل العديد من المشكلات، قائلًا: "نحن معك يا سيادة الرئيس حينما تقول إن سيناء خط أحمر، نحن معك حينما تقول عن خطنا في ليبيا خط أحمر، ومعك حينما تعمر تلك البلدان وتنشر الجامعات والمدارس لتنشر العلم والثقافة في أنحاء مصر، وربنا يقدر الرئيس علينا".

وأشار الإذاعي القدير، إلي أنه يشعر بالفخر في محافظة قنا، حينما مر وشاهد الحشود الحاشدة وهي تتجمع أمام لجان الانتخابات لتقول نعم لعبدالفتاح السيسي، قائلًا "إحنا بنعرف ده يستاهل إيه وده يستاهل إيه، والسيسي يستاهل كل خير عشان كده إحنا معاك ووراك يا سيسي".

وذكر عمر، أنه اختار أن يجوب قريته لنكون جميعًا صفًا واحدًا في أيام الانتخابات، ونقول للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي نعم بكل حب لأنه يستحق ذلك، لأنه يبذل كل ما في وسعه لكي يجعل من مصر كما كانت في قديم الزمان درة العالم والجوهرة المضيئة في المنطقة بكل وفي أنحاء العالم أجمع.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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