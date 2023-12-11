من البحر الأحمر.. مسيرات حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم “التحالف الوطني”، في محافظة البحر الأحمر، مسيرة حاشدة بآلاف المواطنين، للحث على الإدلاء والمشاركة بانتخابات الرئاسة 2024.

وكانت توقفت عملية التصويت في اليوم الثاني للاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بشكل مؤقت لمدة ساعة لبدء استراحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وذلك وفقًا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية، وذلك حسبما ذكرت "إكسترا نيوز".

وتتوقف اللجان لبدء ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يجرى إعلان ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.