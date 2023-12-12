7 طرق عملية للالتزام بقراراتك للعام الجديد 2024.. اتخذ خطوات هادفة

لقد اقترب العام الجديد، ونحن جميعًا نستعد للاحتفال به مع أصدقائنا وعائلتنا أحد أكبر التقاليد كل عام هو وضع القرارات. ومع ذلك، فإن النقطة الأطول فيما يتعلق بقرارات العام الجديد هي أن الغالبية منا يفشل في تحقيقها، إن اتخاذ القرارات أسهل بكثير من الاحتفاظ به، الكثير منا يتخلى عنهم حتى قبل أن نصل إلى منتصف العام. المشكلة هي أننا لا نعرف كيف نحافظ على قراراتنا.





اختر هدفًا محددًا

بدلًا من إرهاق نفسك، أو وضع خطط غير واقعية للعام الجديد أو وضع أهداف غامضة، ركز على شيء أكثر واقعية يمكنك وضع أنظارك عليه بشكل واقعي. بمعنى آخر، لا تختار قرارات مثل "إنقاص الوزن" أو "أن تكون أكثر إنتاجية" أو "تتمتع باللياقة البدنية". اختر هدفًا ملموسًا أو قابلاً للتحقيق، مثل خسارة 10 أرطال من الوزن، أو إعداد قوائم مهام يومية، أو المشاركة في نصف الماراثون. وسوف تساعدك على بناء خطة واقعية لتحقيقها.



اكتبه



إن توثيق قراراتك سيساعدهم على الشعور بمزيد من الواقعية والواقعية في عقلك. بمجرد أن يكون لديك دليل مادي على ما تريد تحقيقه في العام المقبل، سيذكرك ذلك بمواصلة التركيز على الأيام التي لا تشعر فيها بالتحفيز. اكتب قراراتك حيث يمكنك رؤيتها دائمًا.





اتخذ خطوات صغيرة



لا تضغط على نفسك كثيرًا. على سبيل المثال، يهدف الكثير منا إلى إنقاص الوزن في قراراتنا للعام الجديد . إذا قلت لنفسك أن تفقد 30 كيلوجرامًا في الأسبوع، فسيكون ذلك صعبًا للغاية على جسمك وعقلك. ومع ذلك، بخطوات صغيرة مثل خسارة 10 كجم في 30 يومًا، تكون قد منحت لنفسك هدفًا قابلاً للتحقيق. يجب عليك تعديل أهدافك وفقًا لقدراتك وتجنب الضغط على نفسك. إن اتخاذ الكثير من القرارات بسرعة كبيرة هو السبب وراء فشل العديد من قرارات العام الجديد.





تجنب تكرار إخفاقات الماضي





هناك إستراتيجية أخرى للحفاظ على قرار العام الجديد وهي تجنب نفس القرار سنة بعد سنة. إذا لم يتمكن الأشخاص من القيام بذلك في أول مرتين أو ثلاث مرات، فقد حاولوا بالفعل وفشلوا. إذا اخترت نفس الأهداف التي كانت لديك سابقًا، فاقض بعض الوقت في تقييم نتائجك السابقة. إذا كنت تثق بنفسك، فافعل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فكر في تغيير الدقة قليلاً لجعلها أكثر جدوى.





احصل على الدعم

إن وجود نظام دعم قوي يمكن أن يساعدك على البقاء متحفزًا ومسؤولًا. يمكنك مشاركة قراراتك مع شريكك أو زميل العمل أو أفضل الأصدقاء. في الأساس، يجب أن يكونوا متشابهين في التفكير. اشرح أهدافك واطلب منهم مساعدتك في تحقيق أهدافك.



اتخاذ قرارات سعيدة

بدلًا من اختيار الأهداف التي تبدو بعيدة المنال، اختر القرارات التي ستستمتع بالاحتفاظ بها وستثري حياتك. إذا كنت تواجه صعوبة، فاختر قرارات مثل "اقرأ لمدة ساعة كل يوم"، أو "اذهب للمشي لمدة ساعة كل يوم"، أو "شاهد فيلمًا وثائقيًا كل أسبوع"، أو "اركض ثلاثة أيام في الأسبوع"، أو أيًا كان القرار الذي تريده ستجد متعة في الاحتفاظ بها.

