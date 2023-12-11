رئيس جامعة طنطا يتقدم مسيرات طلابية حاشدة للمشاركة في انتخابات الرئاسة

واصلت جامعة طنطا لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية، حملتها للتوعوية والمجتمعية بتعريف الطلاب والمواطنين بأهمية المشاركة والتوجه للجان الاقتراع للتصويت في العرس الانتخابي الذي تشهده مصر على مدار ثلاثة أيام.

وتقدم الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، مسيرة طلابية حاشدة تضم عدد كبيرا من الطلاب ذوي الهمم، وشهدت تفاعلا وتلاحما من الأهالي والعاملين بالجامعة بالانضمام للمسيرة المتوجهة للمقر الانتخابي بمدرسة محمد فريد الابتدائية.

وصرح الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، أن الإقبال التاريخي وغير المسبوق للمواطنين والشباب في المشاركة بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية يؤكد دعمهم الكامل للدولة المصرية والإلتفاف يدا واحدة حول القيادة السياسية الرشيدة لمصر، مثمنا المشاركة الواسعة لطلاب الجامعة بكافة فئاتهم ليقدموا نموذجا مشرفا لشباب الجمهورية الجديدة أمام العالم في رسالة واضحة تحمل بين سطورها أنهم يمتلكون الوعي القومي والانتماء الوطني لتحمل مسئولياتهم في دعم الدولة المصرية.

ووجه رئيس الجامعة رسالة شكر وتقدير للطلاب ذوي الهمم لحرصهم الكامل على المشاركة الايجابية والحقيقية في الاستحقاق الانتخابي وتلبية نداء مصر لأبنائها من الشباب، مؤكدا على توفير كافة سبل تيسير المشاركة في الانتخاب لكافة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مشددا أن هذه الاجراءات تعتبر جزءا أصيلا في مسئولية الجامعة المجتمعية والوطنية.

وأضاف الدكتور محمود ذكي أن الجامعة كانت قد نظمت سلسلة من الندوات الكبرى لتوعية الطلاب والعاملين بأهمية المشاركة ضمن المبادرة التي أطلقتها جامعة طنطا "المشاركة حياة"، والتي شهدت حضور أكثر من 40 ألف من منسوبي الجامعة وحاضر فيها عددا من الرموز والشخصيات الوطنية والقيادات الشبابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.