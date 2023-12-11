محافظ سوهاج يتابع انتظام العملية الانتخابية بلجان مدرسة الزهراء الإعدادية بطهطا

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، عددًا من اللجان الفرعية بمدرسة "الزهراء الإعدادية بنات" بطهطا؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في ثاني أيام التصويت.

ووجَّه المحافظ خلال جولته باستمرار التواجد والمتابعة لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت لليوم الثاني، وتذليل أية معوقات، والتيسير على المواطنين، والتنسيق المستمر مع كل الأجهزة المعنية للتعامل مع أى طارئ، مشيدًا باستمرار توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة أبوابها؛ لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان في 684 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات؛ لاستقبال 3 ملايين و253 ألفًا، و847 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت بسوهاج.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.