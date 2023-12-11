البابا تواضروس الثاني يلتقي سفير مصر الجديد في أستراليا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم الاثنين، السفير هاني محمد ناجي سفير مصر الجديد في أستراليا.

تحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن تواجد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول العالم وتبادل الحوار مع ضيفه عن كيفية ربط الشباب في المهجر بالوطن مصر وتشجيعهم على زيارتها خاصةً الجيلين الثاني والثالث.

وفي ختام اللقاء تمنى له قداسة البابا التوفيق في مهمته الجديدة.

البابا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي أكد في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أن المشاركة في أي انتخابات هى تعبير عن المواطنة، وتابع: "وكما يتعب المسؤولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن، فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء حيث نشترك معًا في عمل واحد."

وشدد قداسة البابا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين، دون استثناء، في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، حيث أن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله.

ودعا قداسته كافة المصريين شباب وكبار إلى الحرص على المشاركة.

وعن موقف الكنيسة قال قداسة البابا: "الكنيسة تشارك باعتبارها جزء من الوطن لذا فإنها يجب أن تشارك بإيجابية مع باقي الكيانات الوطنية."

واختتم مشيدًا بالعملية التنظيمية للتصويت في كافة إجراءاته داخل اللجنة.

وعن ما الذي ينتظره قداسة البابا من الرئيس القادم قال قداسته: "الرئيس القادم لمصر سيأخذ دفعة إيجابية قوية بهذه المشاركة الواسعة الانتخابات، مما يجعله يفكر أكثر وأكثر في المجتمع المصري وفي الوطن المصري وفي الاحتياج المصري، فالوطن ليس التراب فقط وإنما الوطن بشر أساسًا، لذا فهو سيفكر في كل قطاعات البلد، ونحن لسنا بلد صغيرة، لقد تعدينا المئة مليون، وبالتالي نحن بلد لها ثقلها التاريخي والجغرافي والحضاري، وهذا الثِقل مع الرئيس الذي سيقود البلد الفترة القادمة يحمل مسؤولية كبيرة، يحتاج أن كل الناس تكون معه، ويحتاج أن يفكر في المستقبل، وأن يفكر من أجل الناس في صورة إيجابية تغطي كل مواطن وتشبع احتياجات كل مواطن".