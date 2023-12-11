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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعضاء أندية التطوع بالوادي الجديد يُشاركون في تنظيم العملية الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، عن مشاركة أعضاء أندية التطوع بمحافظة الوادي الجديد في تنظيم العملية الانتخابية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مقار اللجان الانتخابية 

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الدكتور أشرف صبحي وجه الدعوة لكافة شباب مصر والمصريين، بالنزول وأداء الواجب الوطني لمقار اللجان الانتخابية وأن يدلي كل مواطن بصوته في هذا العرس الوطني.

مساعدة الناخبين 

وتضمنت فعاليات التنظيم عملية الادلاء بالاصوات، ومساعدة الناخبين للإداء بأصواتهم ومعرفة مقرهم الانتخابي كواجب وطني لكل مواطن على أرض مصر الحبيبة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا على مستوي 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوي الجمهورية.

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