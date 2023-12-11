وكيل لجنة الصحة بالشيوخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلي النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحه بمجلس الشيوخ بصوته الانتخابي صباح اليوم الاثنين بمدرسة حسين خضير للتعليم الأساسي منطقة الأحمدية بمحافظة الدقهلية.

وقال خضير، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع مشيرًا إلى أنه سيكون لها دور في إعطاء رسالة للعالم علي استقرار الحياه السياسة في مصر.

ودعا خضير، جميع المواطنين بضرورة الاصطفاف والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وحقهم في اختيار قائدهم.

وأشار إلى أن طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع تدعو للفخر والاعتزاز وتؤكد على وجود ديمقراطية وطنية.

ولفت إلي أن محافظة الدقهلية تشهد إقبالا كبيرا في مختلف اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى مما يعكس حرصهم علي دعم الوطن وقيادتهم السياسة.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تؤكد على وجود وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيًا داخل المجتمع.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.