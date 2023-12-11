إقبال كبير من أهالي مركز السنطة بالغربية على المشاركة في الانتخابات (فيديو)

أقبل عدد كبير من الناخبين في محافظة الغربية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

حيث توافد الناخبون في مركز السنطة بلجنة مدرسة عزبة المنشاوى الانتخابية؛ للمشاركة في ثاني أيام التصويت من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ورفع الناخبون أعلام مصر، كما رددوا هتافات: "تحيا مصر" أمام اللجنة الانتخابية.

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.