"إكسترا نيوز": مراسلون أجانب يتفقدون بعض اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى للتصويت

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية تُظهر تفقد المراسلين الأجانب عددًا من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

توافد الناخبين مبكرًا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.