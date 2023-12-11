"القاهرة الإخبارية" تعرض تغطية خاصة لليوم الثانى من التصويت بانتخابات الرئاسة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تغطية خاصة لليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024.

الجيزة: حشود كبيرة من الناخبين فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية المصرية

قال محمد عبيد، مراسل القاهرة الإخبارية من محافظة الجيزة، إن اليوم يختلف عن يوم أمس بوجود حشود كبيرة من المواطنين أمام اللجان قبل التصويت بساعة كاملة، لافتا إلى أن الجيزة هي واحدة من كبرى المحافظات في تعداد من يحق لهم التصويت بحوالي 6 ملايين و234 ألف ناخب.

وأكد أن اللجان الفرعية في الجيزة تشهد كثافة كبيرة ليس فقط في المدن وإنما في الريف والمناطق الصناعية أيضا، كما وفرت الهيئة الوطنية داخل محافظة الجيزة ما يقرب من 50 لجنة للمغتربين، منوهًا أنه لم يتم تسجيل أي تجاوزات بالتصويت أمس.

الإسكندرية: رصد كثافة من قبل الناخبين المقيدين فى القوائم المدرجة للهيئة الوطنية

وأوضحت فرح الخولي، مراسلة القاهرة الإخبارية من محافظة الإسكندرية، أنه تم رصد كثافة من قبل الناخبين المقيدين في القوائم المدرجة للهيئة الوطنية، لتشهد الإسكندرية اليوم مزيدا من استمرار تدفق الناخبين على مدار اليوم، لافتا إلى أن الكتلة التصويتية تبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

وأضافت أن الإسكندرية تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، و351 مركزًا ومقرًا انتخابيًا، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، متابعة أن من أبرز المشاهد التي رصدها القاهرة الإخبارية أمس هو وجود وحرص المرأة على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري هذا العام.

الإسماعيلية: الأطفال يشاركون الانتخابات الرئاسية حاملين الأعلام

وأردفت سلسبيل سليم، مراسلة القاهرة الإخبارية من محافظة الإسماعيلية، أنه كان هناك إقبال كثيف من الشباب والسيدات وحتى الأطفال حرصوا على مشاركة الانتخابات الرئاسية حاملين الأعلام المصرية، منوهة لتواجد المتطوعين لمساعدة الناخبين من أجل معرفة اللجان الانتخابية داخل مراكز الاقتراع.

وأشارت إلى أن الكتلة التصويتية تبلغ مليونا و442 ألفا و402 نسمة، فيما بلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان و172 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 184 لجنة فرعية.

الدقهلية: دقيقتان فقط لإتمام عملية الانتخاب

واستكمل محمد جمال، مراسل القاهرة الإخبارية من محافظة الدقهلية، أن المواطنين توافدوا بأعداد كبيرة إلي مقار الاقتراع قبل بدء عمل اللجنة بنحو ساعة، منوهًا بأن هناك تسهيلات كثيرة تقدمها السلطات المحلية للمواطنين لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة.

وأكد أنه عند دخول الناخبين مقر الاقتراع لا يستغرق الوقت سوي دقيقتين فقط لإتمام عملية الانتخاب، خاصة مع وجود التسهيلات لذوي الهمم بجانب تواجد مظلات وكراسي متحركة لكبار السن ولأصحاب الهمم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأضاف أن محافظة الدقهلية تأتي في المركز الرابع على مستوى الجمهورية من ناحية الكتلة التصويتية بواقع 4.5 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية من خلال 663 مقرًا انتخابيًا بها 974 لجنة فرعية بواقع 24 لجنة عامة".

القليوبية: المواطنون يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى

وقالت زينب شبل، مراسلة القاهرة الإخبارية من محافظة القليوبية، إن المواطنين يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني، مضيفة أنه تم رصد أعداد كثيفة من وجود الناخبين في اللجان الانتخابية أمس.

وأوضحت أن الكتلة التصويتية في الدقهلية تبلغ 3 ملايين و512 ألف ناخب هم من لهم حق التصويت، وتم تقسيم اللجان إلى 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يشار إلى أن هناك متابعة من 14 منظمة مجتمع مدني دولي تتابع سير العملية الانتخابية، إضافة 62 محلية و67 دبلوماسيًا تمثل 24 سفارة، بجانب وصول أحد من المنظمات المجتمع المدي سواء محليًا أو دوليًا يتم الاطلاع على التصريح الخاص به من قِبل القاضي رئيس اللجنة، ومن ثم بعد ذلك تبدأ متابعة أعماله من متابعة العملية الانتخابية.