الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طوابير حاشدة أمام مدرسة الشهيد أحمد مسعد في أكتوبر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت مدرسة الشهيد أحمد مسعد، بالحي السادس في مدينة ٦ أكتوبر، توافد حشود ضخمة من الرجال والسيدات والشباب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.


وقف الناخبون في طوابير طويلة على امتداد سور المدرسة وخارجها حتى اضطر المنظمين إلى تقسيمهم على طابورين لعدم إغلاق الطريق.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

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