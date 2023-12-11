طوابير حاشدة أمام مدرسة الشهيد أحمد مسعد في أكتوبر

شهدت مدرسة الشهيد أحمد مسعد، بالحي السادس في مدينة ٦ أكتوبر، توافد حشود ضخمة من الرجال والسيدات والشباب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.



وقف الناخبون في طوابير طويلة على امتداد سور المدرسة وخارجها حتى اضطر المنظمين إلى تقسيمهم على طابورين لعدم إغلاق الطريق.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.