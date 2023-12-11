الانتخابات الرئاسية 2024.. ناخبة كفيفة للرئيس السيسي: "تحيا مصر يا بطل"

استعرضت "إكسترا نيوز"، في لقطات حية، رسالة وجهتها إحدى الناخبات التي فقدت بصرها، ولكن لم يمنعها ذلك من الإدلاء بصوتها والمشاركة في العرس الانتخابي.



وقالت خلال لقاء لها مع كاميرا "إكسترا نيوز"،: "أقول للرئيس السيسي، تحيا مصر يا حبيب مصر يا بطل مصر يا حبيبنا كلنا، أنا عامية وممنعنيش إني أجي وانتخبك رغم بقالي سنتين منزلتش من بيتي".

الانتخابات الرئاسية 2024

ومن جانبه، قال عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ الشعب المصري ما زال يسطر ملحمة من الملاحم غير المشهودة، حيث إن الإقبال على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوق.

وأضاف هلال، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن المصريين يقبلون على مقار اللجان الانتخابية قبل المواعيد الرسمية لبدء الانتخابات منتظرين فتح اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق الدستوري لبنة في تدعيم الدولة المصرية واستقرارها.



وتابع: "الشعب المصري في اصطفاف وطني خلف دولته المصرية ضد أي محاولات للنيل من الأمن القومي المصري"، موضحا أن المشهد غير مسبوق وينم على وعي كبير لدى الشعب المصري وإحساس بالمسؤولية تجاه دولته والظروف والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

