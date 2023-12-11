"أنا دمى فلسطينى".. ناخبات تدعمن غزة بعد التصويت بالانتخابات فى القليوبية (فيديو)

شاركت مئات الناخبات فى قرية الزاويين بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، في مسيرة نسائية تجوب شوارع القرية، بعد الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.

مسيرة نسائية أمام اللجان الانتخابية

وظهر فى مقطع مصور تجمع عدد كبير من النساء وهن يرددن هتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ورفعن أعلام مصر، كما عبّرن عن تضامنهن مع الشعب الفلسطيني فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وتعالت الهتافات أمام اللجنة الانتخابية "على عهدي على ديني، أنا دمى فلسطيني".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.