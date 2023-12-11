موظفو وطلبة كلية فنون تطبيقية يدلون بأصواتهم في لجنة المغتربين ببنها

عرضت جريدة "الدستور"، لقطات مصورة، من توجه موظفو وطلبة كلية فنون تطبيقية، للإدلاء بأصواتهم في لجنة المغتربين بنها في مسيرة حاشدة.

فيما شهدت لجان الاقتراع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ظهور طوابير من الشباب أمام اللجان، حرصا منهم علي التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، معلنين المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري

انتخابات الرئاسة 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.