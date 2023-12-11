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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: حرص المواطنين على المشاركة الانتخابية يعكس حبهم لوطنهم مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أشاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن حرص المواطنين ينبع من حبهم لمصر وحرصهم على مستقبل أفضل، وإيمانهم بدورهم الإيجابي في هذا العُرس الديمقراطي.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية؛ اليوم اللجنة الانتخابية بمدرسة الزهور الرسمية لغات بمنطقة بشاير الخير ٢ بنطاق حي غرب، تلك المنطقة التي شهدت تغيرًا جذريًا من كونها منطقة عشوائية تفتقر إلى الكثير من الخدمات إلى منطقة حضارية متكاملة.

وتفقد المحافظ، اللجنة الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية داخل اللجان، مؤكدًا أن العملية الانتخابية، شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين في اليوم الثاني بمشاركة جميع أطياف الشعب السكندري الذين توافدوا على اللجان الانتخابية خلال الساعات الأولى، في مشهد حضاري وتنظيم مميز يعكس الصورة الحضارية اللائقة بالشعب السكندري العظيم.

 

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