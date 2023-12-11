الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف دير القصير ورهبانه يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

الانبا ديسقوروس
الانبا ديسقوروس

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وأدلى الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين، وعدد من رهبان الدير بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأدلى القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في لجنة المدرسة القومية الابتدائية بمصر الجديدة.

كما شارك الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشهيد مصطفي عمر بيومي التجريبية للغات ببنها.

 كما توجه الأنبا دوماديوس اسقف ايبارشية 6 أكتوبر وأوسيم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بالتوجه إلى اللجنة الانتخابية للتصويت الانتخابي، مؤكدا أن المشاركة الانتخابية حق وواجب وطنى يجب علينا كمصريين الالتزام به.

بينما قام الأنبا مرقس مطران ايبارشية شبرا الخيمة باداء واجبه الوطني وادلي بصوته في انتخابات الرئاسية، وقال الصفحة الرسمية لإيبارشية شبرا الخيمة، في بيان لها إنه جاء هذا حرصا من نيافته علي القيام بهذا الواجب الوطني وحثه الدائم لكل ابنائه علي المشاركه الإيجابية والهامة في هذه اللحظة التاريخية للوطن

واخيرا توجه نيافة الأنبا بولا مطران طنطا الى المدرسة الكائن بها لجنته الانتخابية بطنطا للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وذلك برفقة اخوانه من الازهر والاوقاف في مشهد ملحمي يعكس قوة رباط الوحدة الوطنية في مصر.

 انتخابات الرئاسة 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

 متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

 

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