الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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من البحر الأحمر.. مسيرات حاشدة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات مصورة من انطلاق مسيرات حاشدة من محافظة البحر الأحمر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وظهر بها عدد كبير من المواطنين يلوّحون بالأعلام ويرفعون اللافتات في سعادة غامرة، كما شارك شباب من التحالف الوطني بالمسيرة ورفعوا اللافتات. 

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، وفريد زهران، ورمزه "الشمس"، وعبدالسند يمامة، ورمزه "النخلة"، وحازم عمر، ورمزه "السلم".

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