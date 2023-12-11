المرشح الرئاسى حازم عمر يتفقد لجان مدينة الفيوم (فيديو)

تفقد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، عددا من اللجان الانتخابية بمدينة الفيوم، حيث تفقد لجنة مدرسة الشهيد أحمد ذكي، اليوم الإثنين، وذلك خلال زيارته المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية في ثاني أيام الانتخابات.

اصطحب عمر في هذه الجولة النائب اللواء محمد أبوهميلة المنسق العام للحملة الرئاسية والنائب أحمد عاشور رئيس غرفة العمليات المركزية بالحزب، النائب طارق الطويل أمين مساعد الحزب لقطاع الشمال، ومراد العمدة، أمين عام الحزب بالمحافظة، وعدد من القيادات بالحزب بمحافظة الفيوم.

واستقبل شباب محافظة الفيوم المهندس حازم عمر بالمزمار والطبل البلدي ترحيبا به، وأكد أمين عام الحزب أنه يتوقع مشاركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية من أبناء المحافظة أكثر من أي استحقاق انتخابي مر من قبل، خاصة المشاركة من الشباب.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.