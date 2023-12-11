الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المرشح الرئاسى حازم عمر يتفقد لجان مدينة الفيوم (فيديو)

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

تفقد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، عددا من اللجان الانتخابية بمدينة الفيوم، حيث تفقد لجنة مدرسة الشهيد أحمد ذكي، اليوم الإثنين، وذلك خلال زيارته المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية في ثاني أيام الانتخابات.

اصطحب عمر في هذه الجولة النائب اللواء محمد أبوهميلة المنسق العام للحملة الرئاسية والنائب أحمد عاشور رئيس غرفة العمليات المركزية بالحزب، النائب طارق الطويل أمين مساعد الحزب لقطاع الشمال، ومراد العمدة، أمين عام الحزب بالمحافظة، وعدد من القيادات بالحزب بمحافظة الفيوم.

واستقبل شباب محافظة الفيوم المهندس حازم عمر بالمزمار والطبل البلدي ترحيبا به، وأكد أمين عام الحزب أنه يتوقع مشاركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية من أبناء المحافظة أكثر من أي استحقاق انتخابي مر من قبل، خاصة المشاركة من الشباب.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية.. طلاب جامعة الفيوم يتصدرون المشهد الانتخابى فى ثانى أيام التصويت

مسن بعد التصويت في الانتخابات: بمارس حقي الدستوري

الحاجة رئيفة: "نزلت انتخب وأنا صائمة علشان صوتي أمانة"

محافظ الفيوم يتابع انتظام تصويت الناخبين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

عجوز من أمام لجنة سيلا بالفيوم: "أنا نزلت علشان بلدي"

احتشاد المواطنين أمام مدرسة سيلا بالفيوم للإدلاء بأصواتهم

"من فوق حماره".. عجوز فيومي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

رئيس مياه الفيوم يتفقد سير العمل داخل غرفة العمليات الخاصة بالعملية الانتخابية

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلى ضد بيراميدز والشيبى

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

حقيقة إعلان "البترول" عن توافر فرص عمل جديدة

أول تعليق من لبلبة على واقعة تصويتها فى الانتخابات مرتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال