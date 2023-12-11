زينب الغزالي: مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية تعكس الوعي بالحفاظ على استقرار الوطن

قالت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية مشاركة فعالة وتعكس وعي المجتمع النسائي بأهمية المشاركة والاصطفاف حبا في الوطن وقناعة وإيمانا بأهمية المشاركة حفاظا على الاستقرار والأمن والشراكة المجتمعية في البناء للمستقبل.

وقالت الدكتورة زينب، إنني سعيدة بما تحققه المرأة من مكاسب حيث تعد المرأة عنصرًا حيويًا في أي مجتمع، ولها دور هام في صنع القرار وتشكيل مستقبل البلاد.

ودعت رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى تواصل المشاركة والنزول للمقار الانتخابية كرسالة مهمة للوقوف لجانب الوطن مهما تعرض لضغوط وتحديات والانحياز للمصالح الوطنية الراسخة كعادة للمرأة المصرية التي تكافح وتعمل وتشارك في صنع المستقبل الأفضل للوطن ولأبنائها وللأجيال القادمة.

وأكدت أن الانتخابات الرئاسية واحدة من أهم الفعاليات التي تسمح للمرأة بالمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي وتثبت أنها صوتًا قويًا في تعزيز حقوقها والمشاركة الفعالة في صنع القرار.

وقالت إن هناك آمال وطموحات تنظر المرأة تجاه مشاركتها الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لتستكمل تمكينها السياسي والاقتصادي ورسالتها في الدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع المصري وزيادة الثقة في مقدرة المرأة على العمل والتمكن من تأدية أدوارها المختلفة في شتى المجالات العلمية والميدانية

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.