الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مدرسة بني مزار الثانوية بنين تستقبل الأنبا أنيانوس للمشاركة بانتخابات الرئاسة (صور)

الانبا انيانوس
الانبا انيانوس

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

مدرسة بني مزار الثانوية بنين تستقبل الأنبا أنيانوس للمشاركة بانتخابات الرئاسة

وادلى الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة بني مزار الثانوية بنين ببني مزار.

كما صوت الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر، في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة الشهيد محمد ثابت بمدينة فاقوس.

هذا وأدلى ايضا نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وتوجه صاحب النيافة الحبر الجليل "الأنبا تكلا" مطران دشنا وتوابعها وبرفقته عددًا من الآباء كهنة الإيبارشية وجموع من الشعب إلي مقر اللجنة الأنتخابية التابعين لها، وذلك بمدرسة "أبو بكر الصديق الأبتدائية" بمدينة دشنا حيث قاموا بالأدلاء بأصواتهم في الأنتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأكد نيافة المطران أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لأنه من الضروري أن نواصل هذا الواجب الكنسي، ومن ثمّ نحثّ أبناءنا وبناتنا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن، ورفعة، وأمن الوطن الحبيب مصر.

 هذا ونقل المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، تصريحات الأنبا توما حبيب مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في سوهاج، الذي أكد في مفادها على أهمية وضرورة القيام بالدور الوطني والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه واجب وطني هام.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

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