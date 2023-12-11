الشباب يتصدر المشهد الانتخابى أمام لجان حى فيصل بالسويس (فيديو)
حرصت مجموعة من الشباب على التوافد أمام لجان الاقتراع بحى فيصل في محافظة السويس، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
عملية الدخول إلى اللجان تسير بشكل جيد
تنظيم عملية الدخول إلى اللجان تسير بشكل جيد، إذ يحرص عدد من الشباب المتطوع على مساعدة كبار السن وغير القادرين وذوي الهمم على الوصول إلى لجانهم بسهولة.
وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.
ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
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