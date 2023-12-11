منتسبو جامعة القاهرة يعبرون عن فرحتهم بالمشاركة في الانتخابات بـ"قالوا إيه علينا"

على أنغام نشيد "قالوا إيه علينا دولا.. قالوا إيه"، هتف منتسبو جامعة القاهرة خلال مشاركتهم في المسيرة الحاشدة التي انطلقت من الجامعة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار “انزل شارك.. مصر هي الأهم”.

احتشاد الطلاب بالحرم الجامعي

ورفعت حشود جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، أعلام مصر وسط هتافات كبيرة احتفالًا بمشاركتهم في الاستحقاق الدستوري المهم الذي يحدد مستقبل الوطن.

واحتشد الطلاب أمام مبنى القبة بالحرم الجامعي، وهم يرفعون الأعلام المصرية، مع تأكيدهم على أهمية ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء والتعبير عن آرائهم بكل حرية، بما يعكس وعيهم الكامل بأهمية آداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

ومع الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، حرص الطلاب والعاملون وأساتذة الجامعة على التوجه إلى لجان الاقتراع في أجواء من البهجة والفرح.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.