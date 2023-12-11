بالرغم من حالته الصحية.. الانبا باخوميوس يؤدي الواجب الوطني حبا لمصر (صورة)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الانبا باخوميوس يؤدي الواجب الوطني حبا لمصر

وقال القمص موسى ابراهيم متحدث الكنيسة الرسمي، في تعليق عبر صفحة مركز الكنيسة الإعلامي إنه رغم الظروف الصحية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. نموذج رائع فى الوطنية وحب مصر.

كما أدلى القمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالأسكندرية بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر قسم سيدي جابر، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وأكد القمص أبرآم في تصريحات له، أن الكنيسة المصرية على مر العصور لها دور وطني كبير تؤديه باخلاص ووفاء، وتأكيدًا على هذا الدور، شجعت الكنيسة شعبها رجالًا ونساءً على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد وكيل البابا، بالتسهيلات المقدمة من القائمين على العملية الانتخابية ومنها معرفة الرقم في الكشف قبل الحضور وكذلك استمرار العملية الانتخابية ثلاثة أيام مما يسهل الأمور على المواطنين متمنيًا ان تتمتع مصر بالسلام والنمو في كافة المجالات.

وايضا توجه نيافة الأنبا بولا مطران طنطا الى المدرسة الكائن بها لجنته الانتخابية بطنطا للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وذلك برفقة اخوانه من الازهر والاوقاف في مشهد ملحمي يعكس قوة رباط الوحدة الوطنية في مصر.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري)