وكيل رياضة الإسكندرية تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية وتحث المواطنين على المشاركة

أدلت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم بصوتها الانتخابي في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك بلجنتها الانتخابية، وقد وجهت الشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية على المجهود المبذول في التنظيم والتأمين.

وعقب إدلائها قامت بعدد من الجولات التفقدية على المقار الانتخابية على مستوى الأحياء، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، والتأكد من جميع الإجراءات لتيسير عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم، مناشدة جموع المواطنين بضرورة حرصهم على المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية.

يذكر أن محافظة الإسكندرية استعدت لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي انطلقت امس الأحد وتستمر حتى غدًا الثلاثاء، حيث تم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.