أمين عام حماة الوطن: طوابير المصريين أمام صناديق الاقتراع تدعو للفخر والاعتزاز

قال أمين عام حماة الوطن طارق نصير إن طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تدعو للفخر والاعتزاز، وتؤكد على أننا أمام ملحمة وطنية ديمقراطية متكاملة وأن الشعب المصري أصبح يدرك المخاطر التي تواجهها الدولة المصرية.

مشاركة الشباب في الانتخابات

جاء ذلك خلال إدلاء نصير بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي بمدينة نصر بالقاهرة، حيث أشاد بالدور الذي تقوم به المرأة المصرية والتي دائما تفرض وجودها في كل الأوقات والمحن التي يواجهها الوطن، لافتا إلى أن ارتفاع مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية الحالية تفوق المرات السابقة وهو ما يدعو للتفاؤل بمستقبل سياسي مشرق.

تيسير إجراءات الناخبين

كما ثمن الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من تيسير إجراءات الناخبين، وأن كل قاض يشرف على لجنة ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية.

ووجه نصير الشكر لكل الجهات التنفيذية على جهودهم في إزالة كل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للناخبين لخروج هذا العرس الديمقراطي بشكل مشرف أمام العالم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

إطلاق الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا على مستوي 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوي الجمهورية.