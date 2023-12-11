الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطني وقومي.

وحث  رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، جميع منتسبى الجامعة الى ضرورة المشاركة الفعالة مشيرًا الى حرص الجامعة على تقديم كافة اوجه الدعم لمنسوبيها وطلابها،وقدمت العديد من التسهيلات التى تسهل اداء واجبهم الوطنى وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية.

يأتى ذلك انطلاقًا من دور الجامعة المجتمعي والتثقيفي بتعزيز الوعى القومى لدى طلابها،وغرس قيم الولاء والإنتماء،والسعى لخلق جيل اكثر وعيًا بواجبه الوطنى،مشاركًا فى التحول الديمقراطي الذى تشهده مصر،ويرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية وتحقيق اهداف مصر للتنمية المستدامة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

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