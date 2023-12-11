الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس أكاديمية البحث العلمى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2023

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

 

أدلى رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، بصوتة في الانتخابات الرئاسية 2023 فى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية المتواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وأكد صقر حرصه الشديد على المشاركة بالانتخابات، ودعا كل زملائه من مجتمع البحث العلمى المصرى بالنزول للانتخابات واختيار من يرونه مناسبًا.

وعن سؤاله لمن أدلى بصوته فى الانتخابات أجاب بأنه صوَّت لصالح السيد عبد الفتاح السيسى وأن لديه أسباب موضوعية تتمثل فى بسط الأمن والاستقرار فى مصر والمنطقة العربية، وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار وجذب رءوس الأموال، واستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة التى نتمناها لأبنائنا، وبناء قواعد سياسية وحزبية شابة، ودعم الأحزاب المصرية، لتكون قادرة على تفريخ جيل من قيادات المستقبل واستكمال وجنى ثمار المشروعات القومية الكبرى ومزيد من الدعم الأدبى والمادى للعلم والعلماء، أدعو جميع العاملين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفروعها بالأقاليم المصرية على المشاركة للإدلاء بأصواتهم باعتبار أن التصويت واجب وطني وحق دستوري، وأن هناك تيسيرات كبيرة لمساعدة الموظفين فى الإدلاء بأصواتهم. 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 

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