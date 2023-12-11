مسيرة حاشدة للكنيسة والطائفة الإنجيلية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة ببني سويف

نظمت الكنيسة ببنى سويف، مسيرة حاشدة بمشاركة فصائل الطوائف المسيحية بشعبها وقساوستها إلي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك لاختيار رئيس مصر القادم لفترة رئاسية جديدة، كما أدلي وفد من الطائفة الإنجيلية أيضًا بأصواتهم فى الانتخابات.

مسيرة حاشدة للكنيسة والطائفة الإنجيلية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ببني سويف

ووجهت الكنيسة دعوة للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ورفع الوفد لافتة مكتوب عليها "كن إيجابي - شارك بصوتك".

وكانت الكنيسة تعمل على تحفيز المواطنبن للمشاركة فب انتخابات عام 2024 قائلين “صوتك أمانة” و"بلدك لها حق عليك".

والجدير بالذكر، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني ايامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

مسيرة حاشدة للكنيسة والطائفة الإنجيلية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ببني سويف

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.