الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناخبة مسنة لـ"إكسترا نيوز": أنا لو بزحف لازم أحضر الانتخابات

ناخبة مسنة
ناخبة مسنة

أظهرت اللقطات الحية التي نقلتها “إكسترا نيوز”، بكاء إحدى المسنات اللاتي حرصن على الحضور للإدلاء بأصواتهن بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت السيدة باكية، خلال لقاء لها مع كاميرا “إكسترا نيوز”،: “عشان مصر لازم أنزل، أنا لو بزحف أقسم بالله هحضر الانتخابات".

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إقبالا من جموع الناخبين، على لجان الاقتراع من الصباح الباكر، ومستمر في معظم لجان الجمهورية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

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