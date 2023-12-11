"مريم" تذهب إلى لجنتها على كرسيها المتحرك: "أؤدى واجبى"

حرصت الطالبة مريم الطواب، 19 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك في لجنة المغتربين بمركز قوص في محافظة قنا.

ورغم عدم قدرتها على الحركة، فإن مريم أصرت على المشاركة في الانتخابات، قائلة إنها تريد أن تؤدي واجبها الوطني وأن تكون جزءا من العرس الديمقراطي لاختيار رئيس مصر القادم.

وقالت مريم الطواب: "أنا سعيدة لأنني تمكنت من المشاركة في الانتخابات رغم ظروفي الخاصة. أريد أن أقول لكل المواطنين، سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم، إن المشاركة في الانتخابات حق وواجب. نريد أن نختار رئيسا يمثلنا ويحقق أهدافنا وطموحاتنا".

وأضافت: "أدعو جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات، حتى نظهر للعالم أن مصر دولة ديمقراطية تحترم حقوق جميع مواطنيها".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن انتظام سير العملية الانتخابية في كافة مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية، حيث شهد اليوم الثاني للتصويت استمرار مشاركة الشباب والمرأة بكثافة.

وأكدت الهيئة أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وأنها لم تتلق أي شكاوى من الناخبين أو الملاحظين.