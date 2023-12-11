رغم إعاقتها.. "نجاة" تشارك فى الانتخابات بمطروح: واجب وطني

حرصت نجاة جمال التي تبلع من العمر ٤١ سنة على المشاركة اليوم فى انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك فى لجنة مجمع أبو بكر الصديق بوسط مدينة مرسى مطروح.

وقالت نجاة جمال خلال حديثها لـ"الدستور، أنها حرصت علي المشاركة اليوم رغم اعاقتها حيث أنها من صغرها مصابة بشلل الأطفال ولكنها لابد أن تشارك فى الاستحقاق الانتخابي " واجب وطني.. ربنا يحمي مصر ".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.