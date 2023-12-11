لليوم الثانى.. حشود طلابية من جامعة طنطا تشارك فى الانتخابات الرئاسية

أشاد الدكتور محمود ذكي بوعي طلاب جامعة طنطا وبالاصطفاف لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية، وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، مشاركة واسعة في التصويت من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.

واصطف الطلاب مع المواطنين، لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية عن طريق المشاركة الإيجابية الكثيفة.

والتي لم تقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمشاركة الطلاب في دعم العملية الانتخابية من خلال تواجدهم أمام المقار الانتخابية وتسهيل التعرف على اللجان الانتخابية والمساعدة في تنظيم وتوجيه حركة الناخبين، ما يعكس الوعي القومي لدى الطلاب وأن يكونوا بمثابة سفراء للجامعة في المجتمع.

وظهر مشهد الحشود الطلابية والمسيرة الكبيرة خلال توجهها إلى المقار الانتخابية من خلال شارع البحر بمدينة طنطا، وذلك لتحفيز وتشجيع الجميع على المشاركة.