بلجنة الوافدين.. مطران إيبارشية القوصية ومير يدلي بصوته في الانتخابات (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وأدلى الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ومير، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين في مجلس مدينة ديروط.

كما استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها بمقر المطرانية مجموعة كبيرة تضم عددا من فضيلة شيوخ الأزهر والأوقاف بابوقرقاص وبعض من مسؤولي الجهات الإدارية والحكومية بابوقرقاص

ثم توجه نيافته وبصحبة عدد كبير من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة ومن أهالي ابوقرقاص بصفة عامة إلى مدرسة قاسم امين الاعدادية بالفكرية مركز بابوقرقاص حيث أدلى نيافته بصوته الانتخابي ثم عاد إلى المطرانية، ليقوم الآباء الكهنة وكافة الشعب الذي كان مرافقا لنيافته بالادلاء بصوتهم الانتخابي

وقال عبر صفحته الرسمية عهلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "راجين جميعا سلام وأمن ونهوض بلدنا العزيز مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني".

كما شارك الأنبا اغابيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية دلجا ودير مواس، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.