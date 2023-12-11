الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مُسن يدلى بصوته فى الانتخابات بمطروح: "ربنا يحمى مصر"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حرص رجب عبدالعاطي محمد من أبناء محافظة مطروح الذي يبلغ من٨٠ عاما ومتكئ على عجازه، على المشاركة فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته واختيار مرشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

 

وأكد رجب عبدالعاطي، خلال حديثه لـ"الدستور، أنه يشارك فى جميع الاستحقاقات الانتخابية وجاء اليوم ليختار مرشحه، معقبا: "ربنا يحمي مصر".

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

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