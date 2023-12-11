"dmc" ترصد ضوابط تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية 2024

عرضت قناة dmc، اليوم الاثنين، تغطية خاصة لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الثاني، والتي شملت تقريرًا حول ضوابط تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية.

ضوابط تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية