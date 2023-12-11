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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"dmc" ترصد ضوابط تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

عرضت قناة dmc، اليوم الاثنين، تغطية خاصة لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الثاني، والتي شملت تقريرًا حول ضوابط تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية.

ضوابط تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية

  • يقوم المواطن بالاستعلام عن أقرب لجنة تصويت وافدين من خلال اختيار المحافظة المتواجد بها وأقرب لجنة عامة له لتسهيل عملية التصويت.
  • تتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مراكز اقتراع الوافدين في عموم الجمهورية مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.
  • وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات تصويت الوافدين والمغتربين في محافظة غير المحافظات التابع لها محل إقامتهم.
  • إثبات بيانات الناخب الوافد أو المغترب الخاصة باسمه بمعرفة أمين اللجنة من واقع الرقم القومي بكشف الناخبين نموذج رقم 11 وافدين انتخابات رئاسية.
  • يوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف "كتابة أو بصمه إصبعه" ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.
  • لا يٌقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.
  • يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.
  • يدلي الناخب بصوته في المكان المخصص للاقتراع ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق التصويت.
  • يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه.
  • قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مقرات الوافدين في جميع المناطق التي تشهد أعدادًا كبيرة من المغتربين مثل محطة مصر والعاصمة الإدارية وبورسعيد وبني سويف وغيرها من المناطق.
  • وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والإجراءات لضمان عدم تكرار تصويت الناخب الوافد.
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