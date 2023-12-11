الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية في مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بموكب احتفالي ضخم انطلق من مدينة بشاير الخير غرب المدينة، تلبية لدعوة تلاميذ مدارس بشاير الخير، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتفقد لجان المدينة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، ومسؤولي الأجهزة التنفيذية، ورجال الأزهر، وأعضاء مجلسيِّ النوّاب والشيوخ.

وشهدت المسيرة الاحتفالية أطول علم لمصر بطول 30 مترًا، مع مشاركة طلاب مدرسة بشاير الخير في موكب احتفالي في الاتوبيس السياحي، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الاغاني الوطنية، والذي تفاعل معه أهالي مدينة بشاير الخير من مختلف الفئات العمرية.

مشاركة شبابية واسعة

وقال اللواء محمد الشريف، إن اللجان الانتخابية بالمحافظة شهدت إقبالًا أمس واليوم بشكل كبير، حيث توافد المواطنين من كافة الأعمار، مؤكدًا أن الانتخابات شهدت مشاركة كبيرة من الشباب غير مسبوقة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة لم تشهد أي شكاوى، بل نشهد توافد وطوابير أمام اللجان المواطنين الحريصين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم التأكيد على توفير كل سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية، وذلك في 351 مقرًا انتخابيًا يتضمن 35 مركزًا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، لافتًا إلى أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

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