الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس نادى الزمالك عقب الإدلاء بصوته: "قطعنا شوط كبير ومحتاجين نكمله"

حسين لبيب
حسين لبيب

حضر، منذ قليل، حسين لبيب رئيس نادي الزمالك إلى مدرسة الشهيد أحمد مسعد في الحي السادس بمدينة ٦ اكتوبر، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وقال رئيس نادي الزمالك: "إحنا قطعنا شوط كبير ومحتاجين نكمله، وكلنا خلف الرئيس السيسي ندعمه، وأتمنى أن يكون هو الرئيس القادم لإكمال ما بدأه من تنمية، وإحنا فخورين بالقيادة السياسية وما حققته من تقدم خلال السنوات الماضية".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الإثنين، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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