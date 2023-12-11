الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا إسطفانوس يصوت فى الانتخابات الرئاسية

الانبا اسطفانوس
الانبا اسطفانوس

أدلى الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن، بصوته في  الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الاتحاد بمدينة ببا.

 

وترأس الأنبا إسحق، أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما، في دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، وتصدرت عظته التي ألقاها بالقداس، كلمات تشجيعية لكل المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

نتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

مواد متعلقة

الأنبا فيلوباتير يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة (صور)

البابا: مشاركتنا معًا في الانتخابات مشاركة في بناء الوطن

الأنبا يواقيم يشارك في الانتخابات الرئاسية بإسنا (صور)

بطريرك الأقباط الكاثوليك يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: واجب وطنى

الأنبا صموئيل يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بطموه (صور)

أسقف بني سويف يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسية (صور)

مطران بنها وقويسنا يدلى بصوته فى "تجريبية بنها"

وكيل عام البطريركية بالقاهرة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

مين يقدر يعاديها والسيسي رئيس فيها.. "عم صلاح" يوزع الأعلام مجانًا بالجيزة

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

"مريم" تذهب إلى لجنتها على كرسيها المتحرك: "أؤدى واجبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل