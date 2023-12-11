الأنبا إسطفانوس يصوت فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الاتحاد بمدينة ببا.

وترأس الأنبا إسحق، أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما، في دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، وتصدرت عظته التي ألقاها بالقداس، كلمات تشجيعية لكل المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.