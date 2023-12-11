لليوم الثانى على التوالى.. رئيس جامعة سوهاج يرافق المغتربين لمقار لجانهم الانتخابية

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في الخروج مع الطلاب المغتربين ومتابعة حركة انتقالهم بأتوبيسات الجامعة، للمشاركة في المشهد الإاتخابي والتصويت بلجانهم، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من عمداء الكليات.

توفير أتوبيسات نقل جماعي للطلاب المغتربين

وأكد النعماني أن الجامعة قامت بتوفير أتوبيسات نقل جماعي للطلاب المغتربين لتوصيلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية، حيث تم تخصيص ما يزيد على ٢٠ أتوبيسا لنقل الطلاب للجان المغتربين، التي وفرتها الدولة لتسهيل عملية التصويت عليهم بدلًا من مشقة السفر، حيث خصصت الدولة ٩ لجان انتخابية لهم بمحافظة سوهاج.

وأعرب النعماني عن فخزه واعتزازه بطلاب جامعة سوهاج الذين يبرهنون دائمًا على أنهم قدر المسئولية، حيث حرصوا علي المشاركة والتصويت وبأعداد غفيرة وغير مسبوقة، مؤكدًا أن الشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس أن الدكتور حسان النعماني تقدم الطلاب في مسيرة حاشدة لليوم الثاني على التوالي لمقار لجانهم الانتخابية، حيث تباروا في المشاركة ليكونوا ممثلين عن الجامعة، وحرصت الجامعة بدورها على توفير كل التسهيلات لهم، فهم شباب نعول عليهم الكثير في بناء المستقبل الذي يصنعونه الآن بحضورهم القوي أمام اللجان لاختيار رئيس جمهوريتهم.

وأكد الدكتور خالد عمران أن شباب الجامعة لديهم الوعي الكامل بأهمية هذه المشاركة، ولديهم ما يكفي من قوة ليقدموا للعالم أجمع نموذجًا مشرفًا يحتذى به في المواطنة والانتماء للمضي قدمًا على طريق الديمقراطية الخلاقة التي تحقق لهذا الوطن مستقبلًا أفضل.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية، حيث كان أغلب الطلاب الذين حضروا لم تسبق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهي تجربة جديدة عليهم، ما أضفى عليهم شعور السعادة رغم الزحام والطابور الطويل.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.