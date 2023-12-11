الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولادك يا مصر.. لجان تصدرها الشباب للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

يعوّل كثيرون على فئة الشباب خلال الانتخابات الرئاسية الحالية، التي تدخل يومها الثاني، في أنهم سيكونوا الفئة التي ترسم خارطة المستقبل والطريق، من خلال اختيار الرئيس القادم واستكمال مسيرة التنمية.

وتصدر الشباب العديد من مقار اللجان الانتخابية منذ أمس وحتى الآن، وذلك في العديد من المحافظات من أجل المشاركة في الاستحقاق الدستوري واختيار الأصلح من المرشحين الأربعة.

القاهرة

في لجان القاهرة كان الشباب منتشرون أمام مقار اللجان الانتخابية، منها مدرسة قصر الدوبارة للغات، حيث كان هناك حضور مكثف من المصريين وتحديدًا فئة الشباب، ومنذ الساعات الأولى لليوم الثاني سيطر الشباب على أبواب اللجنة.

السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية يُدلى بصوته فى ثانى أيام الانتخابات

الفيوم

وفي محافظة الفيوم أيضًا كان من اللافت للنظر الحضور القوي للشباب على لجان الاقتراع من أجل المشاركة في في الانتخابات الرئاسية، حيث حملوا اللافتات التي كتب عليها: «مصر يا أم شبابك أهم» كما ردد البعض منهم هتافات تحيا مصر.

وظهر الشباب ككتلة تصويتية ضخمة أمام الناخبين في مقر كلية الفنون الجميلة، رغم الإقبال المتوسط من قبل الناخبين على اللجان، إلا أن الشباب كانوا الفئة الأكثر مشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

وشهدت المقار الانتخابية بمنطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر إقبالًا متزايدًا من الشباب، بالإضافة إلى كبار السن في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، من أجل المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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