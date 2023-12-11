"الدستور" يرصد عملية التصويت فى لجنة حسن السويدى بمصر القديمة (فيديو)

شهدت لجنة مدرسة حسن السويدي بدائرة مصر القديمة، توافد عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت كاميرا “الدستور” بلجنة مدرسة حسن السويدي بمصر القديمة، عملية تصويت الناخبين التي لم تتخط الدقيقة الواحدة.

وتصدر المشهد في هذه اللجنة الرجال، خاصة كبار السن، حيث عبر البعض منهم عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كل شروط الترشح، حيث تتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات وهم المرشح عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.