الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كفيف من الغربية يطالب الشباب بالمشاركة فى الانتخابات من أجل الوطن

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

طالب الحاج برعي عوض، كفيف من الغربية، ٦٨ سنة، الشباب المصري بضرورة النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لم يترك أي استحقاق دستوري خلال حياته رغم الإعاقة التي وُلد بها.

 

وأضاف أن ما يحدث في مصر من إصلاحات هو من أجل الشباب وعليهم حماية مكتسباتهم، مؤكدًا أنه يثق في عقول الشباب المصري.

 

وكثف متطوعو الأحزاب والجمعيات الخيرية من تواجدهم أمام اللجان من أجل مساعدة الناخبين وإرشادهم بلجانهم داخل المقار الانتخابية.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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