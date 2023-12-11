الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تحيا مصر".. فرحة أهالى حلايب بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حرص أهالي حلايب وشلاتين في البحر الأحمر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في ثاني أيام التصويت.

وتواجد عدد كبير من أهالي حلايب أمام اللجان الانتخابية، رافعين أعلام مصر، ومرددين هتافات: "تحيا مصر".

ويشهد اليوم الثاني من العملية الانتخابية انتظام التصويت في اللجان دون أي مشكلات، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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