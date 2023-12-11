الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أهالى حى طرة يتوافدون على اللجان للإدلاء بأصواتهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان طرة في يومها الثاني حشدًا كبيرًا من قبل الناخبين، للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وسط حالة من الفرحة العارمة والأناشيد الوطنية.

وتفقدت المهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة، جميع اللجان والمقار الانتخابية للاطمئنان على الحالة العامة للمشهد وانتظام العملية الانتخابية، وتقديم الدعم اللازم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

رافق رئيس الحي مدير المتابعة الميدانية ومشرف المربعات.

وأكدت جادو، سير العملية الانتخابية وتوافر جميع سبل الدعم وعدم وجود أي معوقات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

 

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