"حماة الوطن" يساعد الناخبين أمام لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، برئاسة النائب أحمد يحيي الجحش أمين عام الحزب بالغربية، منصات ولجان متنقلة لمساعدة الناخبين ومتابعة العملية الانتخابية والاطمئنان على عدم وجود ما يعوق سير العملية الانتخابية.

كما كثف متطوعو الحزب من تواجدهم أمام اللجان من أجل مساعدة الناخبين وإرشادهم بلجانهم داخل المقار الانتخابية.

وخصصت بعض جمعيات المجتمع المدني والمتهمين بالعمل العام والأحزاب، مقاعد لانتظار الناخبين امام اللجان لمنع التدافع، حيث تشهد اللجنة إقبالا كثيفا.

وتشهد اللجنة إقبالا كثيفا منذ يوم أمس الأحد، بينما تشهد باقي لجان المجمع إقبالا فوق المتوسط، مع بداية اليوم الثاني لسباق إنتخابات الرئاسة التي تستمر حتي غد الثلاثاء.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

موعد الانتخابات

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

معرفة اللجان الانتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة