سيدات الإسكندرية يتصدرن المشهد الانتخابى (فيديو)

تصدرت المرأة في محافظة الإسكندرية المشهد الانتخابي في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتوافد عدد كبير من الناخبات على لجنة مدرسة سامي البارودي في محطة الرمل بالإسكندرية، بأعلام مصر للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.