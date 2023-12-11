8 عادات يومية تجعلك سعيدًا وراضيًا

السعادة ليست حدثًا واحدًا أو إنجازًا لمرة واحدة، بل هي عملية مستمرة أو مجموعة من العادات التي يمكن أن تحول نظرتك إلى اتجاه أكثر إيجابية، ربما يكون أسعد الناس في هذا العالم هم أولئك الذين يقدرون متع الحياة البسيطة - مثل المشي في الطبيعة، أو تناول وجبة مع أسرهم، أو قراءة مرضية، حيث يركزون على الحلول أكثر من المشكلات، ويركزون على اللحظة الحالية ويتركونها بسهولة.

ويقول الخبراء إن الأشخاص السعداء معتادون أيضًا على ممارسة الامتنان وإحصاء النعم التي يتمتعون بها، يمكن أن تضيف الصحة الجيدة أيضًا إلى حاصل سعادتك.

تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تعزيز هرمونات السعادة، ويمكن لنظام غذائي متوازن أن يغذي جسمك بالعناصر الغذائية المهمة، كما وجد أن التواصل مع الطبيعة يعزز السعادة وفقًا للعديد من الدراسات.

الدكتور جيوتي كابور، المؤسس والمدير وكبير الأطباء النفسيين، يشارك 8 عادات يومية تجعل الناس سعداء وراضين.

1. ممارسة الامتنان

ممارسة الامتنان يمكن أن تساعدك على الرؤية بشكل أفضل حتى لو لم تكن الأمور في صالحك. يساعدك على الشفاء والتغلب على إخفاقات الماضي. زراعة عادة التعبير عن الامتنان كل يوم. تعمل هذه الممارسة على تحويل تركيزك من ما ينقصك إلى ما لديك، مما يعزز الشعور بالوفرة.

2. العيش الواعي

السعادة ليست بعيدة المنال إذا تمكنت من العثور عليها في الوقت الحاضر. انخرط بشكل كامل في كل ما تفعله، سواء كان ذلك تناول الطعام أو العمل أو قضاء الوقت مع أحبائك. يعزز اليقظة الذهنية وعيك، ويقلل من التوتر، ويسمح لك بتذوق متع الحياة البسيطة.

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

بغض النظر عما تشعر به، فإن الخروج والمشي تحت الشمس يمكن أن يجعلك أفضل على الفور. تطلق التمارين الرياضية هرمون الإندورفين، وهو محسن المزاج الطبيعي للجسم، مما يعزز الشعور بالرفاهية. سواء كان ذلك المشي السريع أو اليوجا أو ممارسة التمارين الرياضية، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تؤثر بشكل إيجابي على صحتك الجسدية والعقلية.

4. عادات النوم الصحية

إعطاء الأولوية للحصول على قسط كاف من النوم الجيد كل ليلة. إن العقل والجسم اللذين يتمتعان براحة جيدة يكونان مجهزين بشكل أفضل للتعامل مع التحديات اليومية والحفاظ على التوازن العاطفي.

5. أعمال الخير

ابذل جهدًا واعيًا للقيام بأفعال صغيرة من اللطف تجاه الآخرين. سواء كان ذلك مجاملة أو يد مساعدة أو لفتة مدروسة، فإن نشر الإيجابية لا يفيد الآخرين فحسب، بل يساهم أيضًا في إحساسك بالرضا والسعادة.

6. التعلم المستمر

انخرط في الأنشطة التي تحفز عقلك، سواء كانت القراءة أو حضور ورش العمل أو اكتساب مهارات جديدة. التعلم يعزز النمو الشخصي، ويعزز الثقة، ويوفر الشعور بالإنجاز.

7. التواصل مع الطبيعة

اقضِ بعض الوقت في الهواء الطلق وتواصل مع الطبيعة بانتظام. إنه يوفر شعورًا بالهدوء والمنظور في خضم تحديات الحياة.

8. التخلص من السموم الرقمية

خذ فترات راحة متعمدة من الأجهزة الرقمية. يمكن أن يساهم الاتصال المستمر في التوتر ويقلل من جودة علاقاتك.