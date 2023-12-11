الانتخابات الرئاسية.. شباب الجامعات يتصدرون صفوف الناخبين أمام لجان سيدي جابر بالإسكندرية

تصدَّر شباب الجامعات، المشهد الانتخابي أمام لجان سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار 3 أيام هي 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

وتزايد إقبال الناخبين من الشباب في المرحلة الجامعية على مقر لجنة مدرسة مصطفى كامل بسيدى جابر، وسط مشاركة بعضهم جنبًا إلى جنب مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى فى محيط اللجنة الانتخابية؛ لمساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على معرفة مقارهم الانتخابية، وتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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